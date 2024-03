Lilia Cabral chorando lendo carta de Manoel Carlos - Reprodução/Globoplay

Lilia Cabral chorando lendo carta de Manoel CarlosReprodução/Globoplay

Publicado 16/03/2024 16:09 | Atualizado 16/03/2024 16:20

Lilia Cabral participou do documentário "Tributo - Manoel Carlos", da Globoplay, em comemoração aos 91 anos do ator das novelas da emissora. Na produção, a atriz caiu no choro ao ler uma carta do escritor explicando o motivo de nunca tê-la convidado para viver uma Helena.

Maneco, como é conhecido carinhosamente pelo público, escreveu nove novelas protagonizadas por personagens chamadas Helena. Apesar da parceria de longa data, Lilia nunca viveu uma Helena e o autor explicou o verdadeiro motivo.

No documentário, a artista não segurou a emoção ao ler a carta escrita por Maneco. "As pessoas muitas vezes me perguntam: por que ela nunca fez a Helena? Porque ela, pra mim, é a antagonista ideal. Se eu boto ela de Helena, quem é a antagonista da Lilia Cabral? É difícil, você entende?", iniciou.

"Ela é muito boa antagonista. Ela é a que combate a heroína, a rival da heroína. Ela nunca foi vilã. Ela tinha razões pra ser do jeito que ela era", explicou.

"Então, é difícil dar uma protagonista pra ela, por causa disso. Nas minhas novelas, todas elas, ela fez quase todas e sempre se destaca. Não adianta dar papel pequeno pra Lilia, ele fica grande", completou ele.