Rafaella Justus surge em evento após cirurgia e recebe carinho de fãs Foto: Reprodução

Publicado 18/03/2024 09:45 | Atualizado 18/03/2024 09:46

No último domingo, Rafaella Justus surpreendeu seus seguidores ao compartilhar novas fotos em suas redes sociais. Após passar por uma rinoplastia, a adolescente apareceu radiante ao prestigiar um evento em família. Ao lado do pai e da madrasta, Rafaella se preparou para o primeiro desfile de sua irmã caçula, Vicky.



Com uma produção cuidadosamente elaborada, a jovem optou por um visual discreto, porém elegante, destacando-se ao lado da família. Entre os registros compartilhados, Rafaella posou ao lado da irmãzinha e também sozinha, evidenciando sua beleza pós-cirurgia.



Os cliques do ensaio recente estão entre as primeiras fotos que a adolescente compartilha desde o procedimento. Nas redes sociais, Rafaella recebeu uma enxurrada de elogios, incluindo mensagens amorosas de sua família. Ana Paula Siebert, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus declararam todo seu amor e orgulho pela jovem.



Rafaella realizou a rinoplastia e correção de desvio de septo em fevereiro e vem se recuperando discretamente. Já as fotos recentes revelam o resultado da operação. Vale destacar que a família chegou a ser criticada, com alguns alegando que a influencer é muito jovem para o procedimento. Porém, Ticiane Pinheiro apoiou a decisão da filha.