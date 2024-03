Evelyn Regly que vendeu mansão para Larissa Manoela é condenada por perseguição - Foto: Reprodução

A coluna Daniel Nascimento descobriu que Letícia Buffon moveu um processo na esfera cível por perseguição contra duas influenciadoras que somam milhões de seguidores nas redes sociais: Raka Minelli e Evelyn Regly, que foi a responsável por vender sua mansão localizada na zona oeste do Rio de Janeiro por R$ 4 milhões para Larissa Manoela, na ocasião a notícia da venda foi noticiada em primeira mão por esse colunista que vos escreve.



De acordo com documentos obtidos com exclusividade por este coluna, Buffon alega ter sido perseguida nas redes sociais pelas duas amigas após sair em defesa do namorado, Rafael, ex-marido e pai do filho de Raka Minelli. A ação destaca que o relacionamento de Raka e Rafael é "conflituoso" e "os desentendimentos entre ambos giram preponderantemente, em torno do filho do ex-casal”.



A confusão envolvendo Letícia teria começado no dia 8 de março de 2021, quando Raka fez uma publicação nos stories do Instagram acusando Rafael de "sumir" com o filho no dia da festa de aniversário da criança. Diante da exposição da situação, muitas pessoas foram até o perfil de Buffon cobrar um posicionamento sobre o caso.



Por conta da repercussão, Letícia explicou que ela sabia apenas que a criança ficaria com o pai no aniversário daquele ano. A influencer de vida fitness afirma no processo que sua declaração repercutiu nas redes sociais e em seguida, Raka e Evelyn passaram "a promover pesados ataques à sua reputação" nas redes sociais, especialmente entre os dias 9 e 13 de março daquele ano.



Evelyn teria se pronunciado sobre o caso nos comentários de uma página "Gossip do Dia": "O outro lado da história que ninguém sabe é que tu se envolveu com o macho escroto quando ele ainda era casado, o menino bebezinho e desde sempre vive apoiando o abuso psicológico que ele faz com ex mulher dele. Deixa ser tua vez".



Nas provas anexadas ao processo que tivemos acesso, constam prints de conversas, publicações e comentários feitos no Instagram. Inclusive, em um deles, a influencer canta e ironiza a situação sobre a repercussão do caso: "Se tiver com razão sim, se tiver errada, toma logo uma voadora no meio da cara”.



Por conta das acusações feitas por Evelyn de envolvimento com um homem casado, Letícia alega que passou a receber inúmeras mensagens de desprezo e ameaça. Por sua vez, Raka também insistiu na acusação de que a autora teria iniciado seu relacionamento com Rafael quando ele ainda estava comprometido. O processo tem centenas de páginas, entre elas, os ataques proferidos por Minelli e endossado por Evelyn, incluindo as mensagens de ameaça que a autora recebeu de alguns perfis.



A sentença do processo contra Raka Minelli e Evelyn Regly

A autora pediu na ação R$ 50 mil de indenização por danos morais, mas a sentença determinada pela juíza Flavia Justus, da comarca do Rio de Janeiro, no dia 25 de outubro de 2023, em primeira instância definiu o pagamento de R$ 35 mil reais.



Na decisão, a juíza concluiu que "o ódio propagado pelas rés pôde claramente ser comprovado, conforme diversas mensagens juntadas à inicial, que foram enviadas por seguidores das rés, direcionados à autora".



Raka Minelli foi condenada a pagar R$ 15 mil de indenização a Letícia Buffon, enquanto a juíza determinou o valor de R$ 20 mil para Evelyn Regly por danos morais, perseguição e má fé.



Mesmo com o processo, Regly disse em comentário, que também foi anexado na ação, que não se arrepende de suas declarações. “Só mais uma coisa: não retiro o que eu disse. Verdades são difíceis de engolir mesmo”.