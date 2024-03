Wanessa Camargo comenta término com Dado Dolabella: 'Preciso me amar' - Foto: Reprodução

18/03/2024

Após semanas de especulações, Wanessa Camargo finalmente confirma o fim de seu relacionamento com Dado Dolabella. A revelação veio durante uma entrevista ao Fantástico, onde a cantora também abordou sua expulsão do BBB 24. A artista revelou que, apesar do término, ainda existe um vínculo afetivo entre ela e o ator.



Em um bate-papo sincero com Renata Ceribelli, a cantora abriu seu coração e comentou sobre a separação recente. Em relação aos seus sentimentos, Wanessa Camargo deixou claro que o amor não desapareceu completamente. Porém, a filha de Zezé Di Camargo deu a entender que o que sente não é o bastante neste momento e precisa focar em outras áreas da vida.

"A gente terminou o relacionamento, tenho muito carinho com tudo que eu vivi, mas agora, nesse momento, eu preciso olhar para mim [...] para os meus filhos e para o meu trabalho”, começou Wanessa. “A gente não deixa de gostar. Ainda tenho um sentimento, lógico, mas é quando a gente percebe que a gente precisa [...] se olhar primeiro. E eu preciso me amar e me acolher primeiro agora", explicou.

O namoro entre Wanessa e Dado foi oficializado em outubro de 2022, logo após o término do casamento de 17 anos da cantora com Marcus Buaiz. Desde então, o casal se tornou inseparável, compartilhando momentos públicos de afeto. Inclusive, a dupla já vivia debaixo do mesmo teto.