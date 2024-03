Ana Maria Braga - Foto: Reprodução

Ana Maria BragaFoto: Reprodução

Publicado 18/03/2024 11:58 | Atualizado 18/03/2024 12:06

Nesta segunda-feira (18), Ana Maria Braga e a equipe do “Mais Você” enfrentaram um momento de grande tristeza. A famosa revelou a morte de um membro do time, Gabriel Camargo Mendes, de apenas 27 anos. Ao anunciar o falecimento do rapaz, a apresentadora não segurou a emoção.



Com os olhos marejados, Ana Maria Braga compartilhou a notícia com o público, revelando que a tragédia aconteceu nesse domingo (17). A apresentadora ressaltou o quão repentina foi a partida do colaborador. Além disso, a global prestou homenagens e anunciou que a causa do falecimento ainda seria investigada.



"Era um menino querido por todos nós e hoje nossa equipe tá meio de luto", iniciou a famosa. "Tudo indica que foi um ataque cardíaco, a gente só vai saber após o resultado da autópsia", afirmou Ana Maria Braga, não garantindo qual teria sido a causa da morte do rapaz.



Com a voz embargada pela emoção, Ana Maria Braga refletiu sobre a dificuldade em compreender por que algumas pessoas partem tão jovens. "São coisas inexplicáveis da vida. A gente não consegue explicar porque vai embora tão cedo”, encerrou o momento, pedindo um intervalo para se recompor.