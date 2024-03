Davi Brito e Wanessa Camargo - Foto: Reprodução

Publicado 18/03/2024 11:39 | Atualizado 18/03/2024 11:46

Wanessa quebrou o silêncio e fez sua primeira aparição televisiva após o BBB 24 . No Fantástico, ela conversou com Renata Ceribelli sobre sua experiência no programa e, entre outros temas, as polêmicas envolvendo Davi. A cantora abordou desde sua expulsão até as acusações de racismo.

A filha de Zezé di Camargo expressou seu entendimento sobre sua eliminação, mas criticou a postura de Davi. “Sobre o prisma de dizer que é justo, sobre a regra do programa, eu acho que foi justo. Sobre o fairplay, não acho que foi justo”, apontou. Ela relembrou a “rasteira” que levou do motorista dentro da casa: “Me surpreendi [com a expulsão]. Eu poderia também ter usado essa regra a meu favor”, afirmou.

Ao responder sobre as acusações de tentar isolar Davi, Wanessa negou. “O que aconteceu foi que ele tinha algumas atitudes. Outras pessoas [...] vinham me trazer essas questões”, apontou a cantora. “Eu entendo esse lugar de dor. E a minha intenção não foi essa”, disse ela em relação ao racismo estrutural.

“Eu me assustei com muita coisa [do programa, que foi] tirada do contexto. [...] A gente, quando é colocado num lugar tão grave como a palavra ‘ser racista’, é uma roupa que eu não conseguia vestir aquilo”, declarou a ex-sister em relação às acusações. A famosa revelou ter buscado estudar o tema do racismo após o reality.

Em relação ao seu pronunciamento, a famosa declarou: “Escutei muitas pessoas que têm lugar de fala sobre esse tema. O que eu quis dizer nesse vídeo é que eu não tive a intenção de cometer racismo em nenhum momento [...] Para mim sempre foi sobre o jogo. Nunca foi nada sobre a raça, a cor. Nunca foi”, declarou.

Wanessa expressou o desejo de se desculpar com Davi caso o tenha magoado e ressaltou sua trajetória de vida além do BBB 24. “Eu espero que eu tenha a oportunidade de conversar com ele sobre isso e eu preciso recalcular essa rota e entender como eu posso melhorar [...] Eu não sou os 55 dias que passei lá”, destacou.