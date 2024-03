Whindersson relembra relação com Luísa Sonza após participação no Masked Singer - Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2024 15:39

Whindersson Nunes surpreendeu a web ao comentar sobre a participação surpresa de Luiza Sonza no “The Masked Singer”, da TV Globo, no último domingo (17). Em postagem feita no X, o humorista relembrou o casamento com a artista.

Luísa participou do programa musical e subiu ao palco com uma fantasia digital de guerreira, uma novidade da temporada. A cantora se apresentou de surpresa e fez um cover de "Dangerous Woman", de Ariana Grande.

A performance viralizou nas redes sociais e o Whindersson contou que também reconheceu a artista mascarada. "Tenho a impressão de já ter ouvido essa voz me chamando pra almoçar", brincou.