Publicado 18/03/2024 14:45 | Atualizado 18/03/2024 14:51

MC Mirella resolveu acabar com a curiosidade de seus seguidores ao explicar a marca roxa em seu pescoço. Contrariando as especulações de ser um chupão, a cantora revelou que se trata, na verdade, de uma tatuagem que inflamou e teve toda a tinta expelida. Em um bate papo com os fãs, ela esclareceu o caso.



A funkeira detalhou o transtorno que enfrentou devido à infecção da tatuagem, que resultou em febre e um processo de remoção a laser. “Vocês ficam me perguntando sobre esse roxo no pescoço. Isso é uma tatuagem. Ela inflamou quando fiz e expeliu toda a tinta dela praticamente”, começou a cantora.



“Infeccionou, me deu febre, foi um caos!”, revelou ela, preocupando os seguidores que imaginavam ser apenas um gesto romântico. “Comecei a fazer a remoção com laser dessa tatuagem e por isso está assim! Portanto, isso é o processo de uma remoção de tatuagem, e não um chupão”, enfatizou ela.



Em 2022, MC Mirella já havia passado por processos de remoção de tatuagens, incluindo uma que retratava o rosto de seu então marido, Dynho Alves. Na época, o casal estava separado. Entretanto, em abril de 2023, MC Mirella e Dynho reataram o relacionamento, anunciando a gravidez de Serena em maio do mesmo ano.