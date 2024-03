Empresário de Yasmin Brunet detona Dona Déa - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 18/03/2024 20:03 | Atualizado 18/03/2024 20:06

As declarações de Dona Déa sobre Yasmin Brunet, última eliminada do BBB 24, incomodaram Sérgio Tristão, empresário e modelo. Após falarem sobre racismo no “Domingão do Huck”, da TV Globo, a mãe de Paulo Gustavo indicou aos seguidores o livro "Macacos", de Clayton Nascimento, sobre como é ser uma pessoa negra no Brasil.

"Gostaria de indicar o livro Macacos do artista Clayton Nascimento que conta como é ser negro em um país como o Brasil. A população negra já foi tratada como propriedade e, mesmo com a abolição em 1889, ela continua sofrendo violências físicas e psicológicas", declarou Déa. "Não podemos mais permitir que este terror continue. Comprem este livro e vamos juntos combater o racismo".

Nos comentários da publicação, o empresário da modelo se revoltou com a declaração de Dona Déa. "Sem noção total! E se achando a lacradora! Menos, senhora", escreveu Sérgio.

Já o autor do livro indicado pela mãe do humorista, Clayton Nascimento, fez um agradecimento especial. "Hoje, eu não somente te agradeço, como dormirei um cadinho mais feliz, porque essa arte é nossa: É do Brasil! A história de uma nação pertence ao seu povo, nós! Te amo", escreveu o artista.