Mãe de Ludmilla defende cantora após polêmica com Ferrugem: 'Respeito'Foto: Reprodução

Publicado 19/03/2024 08:34 | Atualizado 19/03/2024 08:38

Em meio à recente polêmica envolvendo a cantora Ludmilla e o pagodeiro Ferrugem, a mãe da artista, Silvana Oliveira, não ficou em silêncio. Em um vídeo postado nas redes sociais, nesta segunda-feira (19), Silvana defendeu veementemente a filha. Além disso, expressou sua decepção com o cantor.



Em seu perfil do Instagram, Silvana mandou um recado para o artista: "Ferrugem, eu sempre te respeitei, sempre te admirei como artista. Perco aqui minha admiração por você. Meu respeito vai continuar porque sou aquele tipo de pessoa que vai sempre respeitar o ser humano”, começou ela.



A mãe de Ludmilla não parou por aí, fazendo questão de reforçar a humanidade da filha. "Essa ‘maconheira’ a qual você está citando, você tem um feat com ela [... A Ludmilla] também tem família. Ela tem avó, ela tem mãe e através do talento dela, ela conseguiu dar dignidade para a família dela", enfatizou. "Não é porque você é hétero que a sua família merece mais respeito do que a minha", encerrou.



A esposa de Ferrugem, Thais Vasconcellos, compartilhou um vídeo em que o cantor critica Ludmilla. "Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira, e as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar", disse ele após ouvir “Sintomas de Prazer”. O pagodeiro tentou amenizar a situação, revelando ter sido mal interpretado, mas a polêmica segue crescendo.