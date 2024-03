Fábio Assunção - Globo/Estevam Avellar

Fábio Assunção Globo/Estevam Avellar

Publicado 19/03/2024 08:15 | Atualizado 19/03/2024 10:12

Este colunista descobriu com exclusividade que Fábio Assunção conseguiu penhorar um imóvel de R$ 46 milhões do ex-sogro para o pagamento de uma dívida. Em 2015, o ator emprestou R$ 1 milhão e entrou na Justiça para receber a quantia de volta.



Tavares é pai de Karina, ex-mulher do artista, com quem tem uma filha. Segundo a defesa de Fábio, os dois fecharam um acordo de que o empréstimo deveria ser pago em 90 dias. Os advogados de Tavares negam. O ex-sogro do famoso inclusive disse no processo que a data estipulada para pagamento era uma mera formalidade, e que foi acordado na informalidade que ele iria pagar só quando pudesse.



Em julho de 2019, a Justiça determinou que Assunção deveria receber a quantia de R$ 1,5 milhão, com correção monetária. A sentença tinha a possibilidade de recurso, já que foi em 1ª instância.



Oito anos depois do empréstimo, a juíza Thania Cardin da comarca de São Paulo, determinou a penhora do imóvel de Tavares. De acordo com os documentos obtidos pela coluna, o local foi analisado por um especialista e ofertado por R$ 46 milhões, em maio de 2023.



O imóvel segue aguardando compradores.