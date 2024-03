Fabiana Justus retoma tratamento em hospital: 'Forte e confiante' - Foto: Reprodução

Fabiana Justus retoma tratamento em hospital: 'Forte e confiante' Foto: Reprodução

Publicado 19/03/2024 10:04 | Atualizado 19/03/2024 10:04

A empresária Fabiana Justus retomou seu tratamento contra a leucemia, retornando ao hospital em São Paulo para a segunda etapa do processo. Diagnosticada há alguns meses, a influencer já enfrentou a primeira rodada de quimioterapia e agora segue com a jornada de recuperação.



Em seu perfil no Instagram, a filha de Roberto Justus refletiu sobre como se sente nessa nova fase do tratamento. "De volta ao hospital... A diferença é que dessa vez eu já sabia. Que diferença isso faz. Vim planjeada, vim preparada. Me sinto forte e confiante!”, começou ela.



“A primeira internação foi completamente inesperada, uma loucura. Demorei para conseguir ajustar meus pensamentos, entender o que estava acontecendo. Agora vim agradecendo pela possibilidade de tratar, de continuar rumo a minha cura. [...] No meu corpinho não tem espaço pra nada além de células saudáveis!", declarou.



No vídeo compartilhado pela famosa, ela mostra a decoração que fez em seu quarto no hospital. As paredes estão repletas de fotos de Fabiana Justus, incluindo registros com a família, tornando o ambiente mais acolhedor. Ela destacou ainda que agora possui no cômodo tudo que sente que vai precisar durante o tratamento.