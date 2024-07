Tati Machado é a campeã da Dança dos Famosos - Reprodução

Publicado 07/07/2024 22:02

Rio - Tati Machado foi a grande campeã da "Dança dos Famosos", na final do quadro do "Caldeirão com Huck", exibida neste domingo (7). Após empatar com Amaury Lorenzo, a disputa foi decidida pelos somatórios dos votos da internet nas apresentações desta noite, consagrando a apresentadora como vencedora. O ator, então, acabou ficando em segundo lugar e Lucy Alves foi a terceira colocada.

"Eu sonhei muito em pisar nesse palco. Eu sonhei muito em participar desse quadro. Eu trabalhei nos bastidores desse programa por anos e eu sonhei muito em conseguir dançar todos os ritmos e chegar nesse final (...) Eu preciso só agradecer a todos que estiveram com a gente nessa jornada e dizer para vocês que o corpo que dança é o seu corpo. Isso não tem preço", disse Tati emocionada.

"Eu sonhei muito em pisar nesse palco! Eu sonhei muito em participar desse quadro!" ELA MERECE MUITOOOO, @eutatimachado e Diego Maia vocês foram impecáveis do começo ao fim!!! #DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/EWT9P8xdHc — TV Globo (@tvglobo) July 7, 2024

Veja como foi a decisão

Antes de decretar a vencedora, a classificação final foi exibida no telão do programa e mostrou Amaury Lorenzo e Camila Lobo com 138,9 pontos, seguidos de Tati Machado e Diego Maia com a mesma pontuação, e Lucy Alves e Fernando Perrotti com 138,5.

No momento, os outros participantes da disputa, ao verem o nome de Amaury em primeiro, foram abraçar o ator e sua professora, achando que eles haviam ganhado. "Empate! Empate! Temos um empate! Calma", avisou Luciano Huck.

O apresentador, então, explicou que a decisão seria desempatada com a soma dos votos do público de casa. Com a diferença de um décimo, Tati foi consagrada a campeã junto com Diego Maia. Os dois receberam 19,8 pontos enquanto Amaury e Camila, 19,7.

