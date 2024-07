Armando Babaioff é um dos convidados do ’Sem Censura’ - Reprodução de vídeo

Publicado 09/07/2024 08:22 | Atualizado 09/07/2024 10:25

Rio - Armando Babaioff participou do "Sem Censura", da TV Brasil, nesta segunda-feira (8), e comentou a presença de influenciadores de digitais em novelas. O ator se mostrou contra a substituição de atores por personalidades da internet e ainda revelou o que deixa ele mais revoltado nesses casos.

"Quem paga conta todo mês é a gente (os atores). Quem tá sempre fazendo as coisas e correndo atrás de apresentação, e levantando cenário, carregando coisas, somos nós (os atores). Para nessa altura do campeonato (os influenciadores) estarem substituindo uma renca de gente talentosa para colocar uma pessoa que é conhecida na internet? Que não é a praia dela? E sabe o que me deixa com mais raiva no meio disso tudo? É que (o influenciador) não faz absolutamente nada pela profissão que eu acredito e que eu vivo", reclamou.

Na sequência, ele ressaltou que pretende continuar o legado de outros grandes nomes da televisão. "Eu, neste momento, me sinto responsável por dar continuidade a esse cajado que é passado pra gente todos os dias pelos nossos colegas. E olham pra gente e fala: 'continua meu filho'. É o Antonio Fagundes que vira e fala: 'não deixa de fazer teatro, meu filho'. É Cissa Guimarães que fala: 'vai na minha peça, eu vou na sua'... Eu estou aqui porque ela (Cissa) sabe da importância que é isso aqui. Eu estou falando com uma pessoa que é técnica no assunto...", declarou.

Atualmente, a influenciadora Rafa Kalimann integra o elenco de "Família é Tudo", da TV Globo. Outra personalidade da internet que já atuou em novelas foi Jade Picon. Ele interpretou Chiara em "Travessia".

Repercussão entre artistas

A entrevista de Armando Babaioff repercutiu nas redes, principalmente com atores. Alice Wegmann, que recentemente atuou na série "Justiça 2", da Globoplay, compartilhou o trecho da fala do programa, junto com um depoimento sobre a carreira.

"Somos uma geração que tem que se formar em medicina e Instagram. Em psicologia e Instagram. Em atuação e instagram. Eu fiz 4 anos de teatro e tenho 17 anos de profissão, já aprendi sobre Shakespeare, mas nunca me ensinaram a ser uma 'it girl'. Eu amo moda. E amo influenciar vocês a lerem mais livros, verem mais peças, ouvirem mais músicas. Eu continuo compartilhando o que gosto todos os dias, mas de uns tempos pra cá tá todo mundo tão preocupado. Esse é um post de conforto, porque eu acredito que a arte resiste à todas as crises, às guerras e pandemias", escreveu a atriz.

Outro que comentou sobre o tema foi Leo Jaime, que, além de cantor, já atuou em novelas da Globo, como "Caras & Bocas" (2009) e "Malhação" (2014). "Como é bom ver um colega tendo a paciência de explicar. mas a cultura deixou de ser um valor e os cultos foram substituídos pelos midiáticos. Antes você ficava famoso por ser importante, hoje você fica importante por ser famoso".