Xuxa durante o ’Que História é Essa Porchat?’ - Reprodução de vídeo / GNT

Xuxa durante o ’Que História é Essa Porchat?’Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 10/07/2024 08:20

Rio - Xuxa e Ivete Sangalo participaram do "Que História é Essa Porchat?", do GNT, na noite desta terça-feira (9), e comentaram os rumores de que teriam um relacionamento. A Rainha dos Baixinhos entregou que Junno Andrade, seu namorado, chegou a acreditar que elas tinham uma 'amizade colorida', no início do affair entre os dois, e até fez a sugestão de um trisal com a baiana.

fotogaleria

"Estou com o Junno vai fazer 12 anos. Há 12 anos ele chegou para mim, a gente estava começando a sair, começando mesmo, acho que a primeira semana. Ele veio: 'Ó, se quiser chamar a Veveta...'", recordou Xuxa, que continuou relatando a situação. "Eu falei: 'Chamar a Veveta pra quê?'. Ele: 'Ué, vocês duas não...? Não tem problema nenhum'", continuou a apresentadora, fazendo um gesto com as mãos, dando a entender que as duas estavam juntas. A mamãe de Sasha disse que ficou surpresa com a declaração e riu da situação. Ao ouvir a história, Ivete reagiu. "Ó, que safado", brincou.

Momentos antes, Xuxa contou uma história dos bastidores do filme "Xuxa Gêmeas" (2006), em que contracenou e dividiu um trailer com Ivete. Na ocasião, aconteceu uma mini coletiva de imprensa. "Lembro que eu estava sentada, tinha uma mesinha. Eu vi que um repórter estava meio sem jeito de 'como é que vou fazer essa pergunta?'; 'e aí, como está o caso de vocês?'. E eu esperando a Veveta sair (do banheiro). Demorou um pouquinho, ela saiu. 'Pô, amor. Venha aqui. Nosso filho nasceu'. Olhei para o cara, o cara (repórter) com uma risadinha amarela. E ela: 'Venha ver, tem até bracinho. Foi uma dificuldade para nascer'. E começou a contar detalhes de como era. Eu rindo, achei engraçado".

Logo depois, Ivete sentou ao lado de Xuxa. "Sentou ao meu lado, olhou pro cara e falou: 'O que ela gosta, eu gosto e a gente só gosta de coisa que balança'". A apresentadora disse que riu e ficou sem graça com o comentário da amiga. Ivete chegou a ir além. "E ela gosta mais do que eu", contou a apresentadora.

De acordo com Xuxa, as pessoas ainda acreditam que as duas se relacionam. "Até hoje, quando ela sai em alguma coisa dela, e eu boto [nos comentários]: 'Você está linda, você está gostosa, você é maravilhosa'. As pessoas em baixo: 'Demorou muito para mostrar que tem um caso, olha como elas falam'". Ivete, então, opinou: "Essa história também é libertadora, porque as pessoas criam essa ficção para poder terem coragem de viver suas experiências, o que, para nós duas, que somos amigas, nos amamos, não tem nenhum tipo de incômodo".