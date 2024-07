Renata deixa a competição do Masterchef - Marcelinho Santos/ Band

Publicado 10/07/2024 12:22

Rio - Renata levou a pior em uma prova com tortilha espanhola e foi eliminada do "MasterChef Brasil", da Band, na noite desta terça-feira (9). Ela cometeu um 'erro fatal' de acordo com o chef Henrique Fogaça e por isso deixou o reality culinário. Larissa e Lucas foram os outros destaques negativos da disputa, mas conseguiram se salvar e continuam na competição.

"Tinha tortilha que tinha mais ovo do que batata. Faltou um pouco de tempero também. Todos vocês tiveram erros, mas um foi fatal. Portanto, Renata, você deixa o programa", disse Fogaça.

Antes de sair, a cozinheira comentou: "Tive que ter coragem para vir aqui. Acabou pra mim, mas vai ficar no meu coração para sempre". Ela ainda declarou sua torcida por Andréia.

Vinícius foi quem fez a melhor tortilha e venceu a prova de eliminação, que também teve como jurados o influenciador Christian Figueiredo e a mulher, Zoo. Andréia e João Vitor também se destacaram.

Prova do arroz

A primeira prova do sétimo episódio desta temporada foi a do arroz. E uma das receitas chamou atenção devido ao nome: o arroz de puta rica. O prato consiste em um mexido com arroz, variedades de carnes, além de ervilha, ovo, milho, entre outros ingredientes. "Adoro arroz de puta rica", comentou Ana Paula Padrão. Laura foi a participante que venceu a prova ao fazer um bolo de arroz recheado com creme de confeiteiro, cumaru, noz-moscada e frutas secas. Gabriela P., Giorgia e Vitor também arrasaram e subiram ao mezanino.