Malu Mader interpreta Aurora em ’Renascer’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/07/2024 09:33 | Atualizado 10/07/2024 09:48

Rio - As primeiras cenas de Malu Mader como Aurora, sua personagem em "Renascer", da TV Globo, foram ao ar na noite desta terça-feira (9), e movimentaram as redes sociais. Na sequência, a investidora bem-sucedida chega à fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e encontra o filho do coronel, José Bento (Marcelo Mello Jr).