Neymar e Bruna Biancardi são flagrados aos beijos no show do Thiaguinho em SP

Rio - Ao que tudo indica, os rumores de uma reconciliação entre Neymar e Bruna Biancardi estão certos. Na noite deste sábado (6), os dois curtiram juntinhos o show do cantor Thiaguinnho em uma balada, em São Paulo. No evento, eles foram flagrados trocando carinhos e beijando muito.

O casal, que chegou e foi embora junto, não se desgrudou e protagonizou várias cenas de beijão, durante o show. Simpático, o jogador de futebol ainda acenou para os fotógrafos do local. Vale lembrar que o evento começou por volta do mesmo horário do jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, onde a Canarinho perdeu nos pênaltis e deu adeus à Copa América