Diogo Nogueira estreia como apresentador do GNT - Luiza Barreto / GNT

Publicado 12/07/2024 09:52

Rio - Diogo Nogueira, de 43 anos, comandará um programa no GNT no ano que vem. As gravações de "Diogo na Cozinha" já começaram e são realizadas na casa do cantor e compositor no Rio de Janeiro. Na atração, o sambista vai compartilhar histórias com os convidados especiais, além de preparar suas receitas preferidas e cantar.

Namorada do artista, Paolla Oliveira está entre as celebridades que participarão do programa. Criolo, Jorge Vercillo, Ferrugem, Sandra Sá, Jorge Aragão, Roberta Sá, Martinho da Vila, Duda Beat, Toninho Gerais, Hamilton de Holanda e Buchecha são outros nomes confirmados.

"A expectativa é que seja um programa com muito bate-papo e comidas deliciosas. Que seja tudo muito leve e de uma forma bem natural, como acontecem as reuniões aqui na minha casa. Eu estou trazendo todos esses convidados para dentro da minha casa, onde gosto de cozinhar para minha família e meus amigos. Esperamos que tenha esse clima, essa energia tão gostosa para vocês me conhecerem fora dos palcos", comenta Diogo.