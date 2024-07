William Bonner e Renata Vasconcellos encerram ’Jornal Nacional’ de forma inusitada - Reprodução de vídeo

William Bonner e Renata Vasconcellos encerram ’Jornal Nacional’ de forma inusitadaReprodução de vídeo

Publicado 13/07/2024 12:56 | Atualizado 13/07/2024 12:58

Rio - Os âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos surpreenderam os telespectadores do "Jornal Nacional", da TV Globo, após encerrarem a atração de forma inusitada nesta sexta-feira (12). O momento, que repercutiu nas redes sociais, aconteceu após o jornalista convidar sua parceira de bancada a contar sua dúvida durante o ao vivo.



"Posso dividir com o público a sua dúvida?”, questionou o jornalista. Em seguida, Renata Vasconcellos concordou e expôs a questão. "Pois é! Eu estava falando pebolim, aí ele [William Bonner] esclareceu", complementou a jornalista.

Em seguida o comunicador deu uma explicação inusitada sobre os termos em diferentes localidades do Brasil. "Pois é, em São Paulo pebolim é aquele jogo que o Tiago Eltz [repórter] mostrou. No Rio, é totó! Mas até ai, tudo bem! Difícil é entender por que no Rio Grande do Sul o pebolim e o totó chamam-se 'Fla-Flu'", refletiu o âncora.O momento repercutiu nas redes sociais e internautas reagiram. "E eles jogaram a questão no ar e foram embora", escreveu um usuário do X, antigo Twitter, com uma sequência de risadas. "Muito boa a alegria deles", elogiou outra seguidora.