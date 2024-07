Grávida, Iza fala sobre a filha, Nala: ’Quero que ela cresça muito feliz’ - Reprodução de vídeo

Grávida, Iza fala sobre a filha, Nala: ’Quero que ela cresça muito feliz’Reprodução de vídeo

Publicado 13/07/2024 12:00

Rio - A cantora Iza falou sobre algumas expectativas da maternidade, durante sua participação no programa "Conversa Com Bial", da TV Globo, na noite desta sexta-feira (12). A artista está grávida de 6 meses da primeira filha, Nala.

"Espero muito ser uma boa mãe e saber que sou uma boa mãe. Tentar não me culpar tanto, quero sentir que estou fazendo um bom trabalho. Quero que ela cresça muito feliz, rodeada de pessoas que a amam, com uma autoestima maravilhosa", disse.

Em seguida, ela também comentou sobre a carreira. "Estou doida para voltar ao ritmo normal das coisas. Eu quero poder viver de música para o resto da minha vida", concluiu.Recentemente a artista utilizou as redes sociais para anunciar o término do namoro com Yuri Lima , pai de sua filha. Grávida do jogador de futebol, a artista revelou o motivo da separação, motivada por uma traição por parte do atleta.