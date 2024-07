Ana Clara, ex-BBB e apresentadora do novo reality da Globo, 'Estrela da Casa' - Reprodução / Instagram

Ana Clara, ex-BBB e apresentadora do novo reality da Globo, 'Estrela da Casa'Reprodução / Instagram

Publicado 13/07/2024 14:17

Rio - Faltando um mês para a estreia de "Estrela da Casa", Ana Clara publicou um vídeo, neste sábado (13), no qual conta detalhes sobre o novo reality show da TV Globo.



"Vai ser um reality raiz de convivência, música e cheio de novidade", começou ela, que vai comandar o programa. "14 participantes confinados. Já pensou? Eles vão ter que lidar uns com os outros, com muita música, e quem chegar na final vai lançar um álbum completo", seguiu Ana.



Ainda no vídeo, a ex-BBB adianta que o programa vai começar antes mesmo da estreia. "Antes da entrada na casa eles vão deixar um repertório preparado. Eles começam o jogo com um single disponível e aí vão lançando mais um a cada semana. O campeão leva R$ 500 mil, um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil", revelou.

Os nomes dos 14 participantes de "Estrela da Casa" serão divulgados em breve, como a própria apresentadora indicou ao dizer que os protagonistas serão revelados no próximo vídeo publicado nas redes sociais.

Ana Clara, que ficou famosa ao participar do "BBB 18", foi anunciada como a apresentadora do reality musical por Tadeu Schmidt, em fevereiro, durante o "BBB 24".