’Estrela da Casa’, novo reality show da Globo, estreia em 13 de agostoFabio Rocha / TV Globo

Publicado 15/07/2024 14:44

Rio - A pouco menos de um mês para a estreia do novo reality show, o "'Estrela da Casa", a TV Globo anunciou algumas novidades sobre o novo formato, nesta segunda-feira (15). Com início em 13 de agosto, 14 cantores em busca de uma oportunidade no estrelato participarão do programa que contará com shows ao vivo e visitas semanais de artistas consagrados na casa, que será vigiada 24 horas por dia.

Como já adiantado por Ana Clara , apresentadora do reality, o jogo começa antes mesmo dos participantes entrarem na casa. Durante o pré-confinamento, os competidores precisarão preparar um repertório de oito músicas. Eles entrarão no programa com uma dessas músicas disponível, como um cartão de visitas.

Depois, a cada semana, escolhem um outro single desse repertório para lançar e fazer bombar com o público. Regra importante: os cantores devem representar o seu gênero musical do início ao fim, seja ele Pop, Sertanejo, Rock, Samba, Gospel ou qualquer outro.

Valendo um prêmio de R$ 500 mil, contrato com a Universal Music e gerenciamento de carreira, turnê pelo Brasil e ainda uma música em novela da TV Globo, os artistas dividirão o mesmo teto em uma casa totalmente vigiada nos Estúdios Globo, no Rio.

Enquanto convivem cercados de câmeras e com transmissão 24 horas, eles participam de dinâmicas e provas batalhando por vantagens e pelo primeiro lugar no pódio das paradas musicais – e do coração do público.

O calendário oficial da competição, as regras das provas e outros detalhes do novo reality serão divulgados pela emissora em breve. Confira, a seguir, algumas novidades compartilhadas pela TV Globo:

Casa terá estúdio musical e visita de artistas

Além dos cômodos para o convívio, os participantes do "Estrela da Casa" terão um estúdio musical completo à disposição deles. Equipado com microfone, instrumentos e tudo o que um cantor precisa, ele poderá ser usado no dia a dia para ensaios, composições e demais produções criativas.

Também é nesse estúdio que, às segundas-feiras, os confinados vão receber a visita de artistas consagrados da música para uma troca de experiências única.



Reality terá palco e show com plateia

Montado fora da casa, também nos Estúdios Globo, o palco oficial do programa possibilitará a realização das grandes apresentações semanais dos participantes. Com cenografia especial e luzes, os participantes poderão sentir o termômetro do público.

Os cantores terão uma única chance por semana de estar frente a frente com espectadores e fãs de seu trabalho. Isso acontecerá quando os participantes que se destacarem no jogo conquistarem o privilégio de cantar um single no grande show semanal do reality, com direito a palco e plateia.

A atração tem previsão de estreia dia 13 de agosto, com exibição diária na TV Globo e desdobramentos no Multishow, Gshow e transmissão 24 horas por dia no Globoplay.