Galvão Bueno está na cobertura dos Jogos Olímpicos 2024 da Globo - Globo/Helena Barreto

Publicado 15/07/2024 06:00

Rio - Galvão Bueno é a cara do esporte da Globo. Difícil ouvir jogos importantes e decisivos, como na Copa do Mundo, e não lembrar da voz marcante e bordões desse narrador que tem 73 anos e 43 deles na emissora. Apesar de estar longe da cobertura de jogos de futebol, ele segue com contrato até o fim do ano e é presença confirmada nos Jogos Olímpicos, dessa vez, com um trabalho um pouco diferente.

fotogaleria

Direto de Paris, Galvão vai participar da cerimônia de abertura e também marcará presença no programa "Central Olímpica", comandando por Tadeu Schmidt e Fernanda Garay. Segundo ele, as horas de trasmissão exigem muito preparo sobre a história olímpica, do que pode acontecer agora, do local e de tudo mais que envolve o tema.

"Vou ter uma participação diária no 'Central Olímpica', com uma crônica que vai se chamar 'Olha o que Ele Viu'. Será aquilo que me tocar naquele dia, pode ser esporte, pode ser um problema que aconteceu, alguma coisa política ou social. É uma responsabilidade diferente e uma importância que me agrada", conta.

Além disso, Galvão vai trabalhar para seus canais digitais, incluindo uma participação diária com Marcos Uchoa, Tino Marcos e convidados, além de ser embaixador da Casa Brasil, que receberá os atletas medalhistas. "Vai ser muito intenso", diz.

"Só faço aquilo que tenho amor, senão não faço nada. Trabalhar faz bem, nunca passou pela minha cabeça parar. Não narro mais esporte na Globo, mas talvez esteja trabalhando até mais do que antes", explica.

Galvão esteve em um evento de lançamento da programação olímpica da TV Globo no Jockey Club, no Jardim Botânico, Zona Sul, usando o uniforme do time que cobrirá o evento. "Me senti bem, não usava o uniforme desde a Copa de 2022, e vou usar todos os dias. Somos parceiros, o que vai acontecer a partir do ano que vem eu não sei, mas focando nessa olimpíada, vou ter muito prazer de ter essa responsabilidade".

Décima olimpíada

O comunicador tem 50 anos de televisão, completados em março, está em sua décima olimpíada na Globo e já cobriu 11 copas do mundo. "Eu continuo com o meu contrato na Globo até o fim do ano, não há ainda nenhuma conversa mais para frente. Sigo muito forte no meu canal digital, mutuamente fazendo alguma coisa na Globo", explica o narrador, que tem 43 anos de história na emissora.

"Na parte da narração, a primeira ideia, em comum acordo, era (parar) depois das Olimpíadas do Brasil em 2016, mas a força existia, a vontade de um lado e de outro. Veio a Copa do Mundo de 2018, a Olimpíada de 2020, que foi em 2021, a Copa de 2022, mas eu vou estar lá com Globo e com os meus empreendimentos. Eu vou ter a honra de fazer a cerimônia de abertura, o que faço desde 1984", reforça.

Galvão influencer

Com mais de dois milhões de seguidores no Instagram, 1,9 milhões no TikTok e um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos, Galvão admite que o mundo digital é novo e está gostando de aprender mais.

"Tenho aprendido demais com algumas pessoas, no geral muito mais jovem do que eu, nos damos muito bem, o canal continua em fase de crescimento. A partir do próximo ano vai crescer muito mais", conta ele, que admite se divertir com memes, mas se incomodar com ataques de haters.



"Eu não gosto de falta de educação, não gosto de confrontos nas redes sociais, não me agrada o ódio gratuito que muita gente tem, mas é muito divertido, eu respondo alguns. O mundo digital é uma realidade".



'Família é a maior fortuna que tenho'

Galvão é pai de cinco filhos e avô de oito netos. Casado há mais de 20 anos com a empresária Desirée Soares, ele diz que a família é a sua maior fortuna e fala com orgulho de todos os membros.



"Eu tive uma primeira mulher e os três primeiros filhos, Letícia, Cacá e Popó, dois grandes esportistas do automobilismo, e minha filha é minha CEO, cuida de todos os meus negócios. Já estou há 24 anos com Desirée (Soares) que é o grande amor da minha vida. Ela também já veio de uma separação e teve o Léo, que chegou tão pequenininho em casa que é praticamente meu filho. E tem o Luca, nosso cineasta, filho meu e da Desirée. É uma riqueza familiar muito grande, a maior fortuna que eu tenho", conclui.