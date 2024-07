Bastidores das filmagens da quinta temporada de 'Stranger Things' - YouTube / Reprodução

Publicado 15/07/2024 13:54

Rio - A Netflix divulgou, nesta segunda-feira (15), imagens com os bastidores das filmagens da quinta e última temporada de "Stranger Things". A série de sucesso da plataforma de streaming terá novidades no elenco nesta nova fase, com a chegada dos atores Nell Fisher ("A Morte do Demônio: A Ascenção"), Jake Connelly ("Between the Silence") e Alex Breaux ("Memória Fragmentada").

O vídeo dos bastidores mostram os atores, a produção dos cenários e as gravações, que acontecem em Atlanta, nos Estados Unidos. Ainda não há muitas informações sobre o que virá, mas o quarteto principal, com Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Will (Noah Schnapp), estará de volta, além de Eleven (Millie Bobby Brown).



"Stranger Things" foi lançada em 2016, na Netflix, trazendo a nostalgia dos anos 1980. A história começa na cidade de Hawkins, Indiana, nos Estados Unidos, quando um menino desaparece sem deixar vestígios. Em busca de respostas, a família e os amigos se envolvem em situações complicadas, que podem ser fatais. A cidade parece comum, mas esconde mistérios sobrenaturais extraordinários, além de experiências secretas do governo e um portal muito perigoso, que conecta o nosso mundo a um lugar sinistro e muito poderoso. As descobertas dessa turma vão colocar as amizades à prova e mudar a vida de todos.



A série conquistou os telespectadores rapidamente e se tornou uma das produções mais populares do streaming, chegando a ganhar um dia especial para celebrar o amor dos fãs: Stranger Things Day (Dia de Stranger Things). A quarta temporada, por exemplo, acumulou mais de 140 milhões de visualizações mundialmente. O sucesso também é comprovado pelas mais de 230 indicações e 70 prêmios conquistados em todo mundo, incluindo Emmys e o prêmio de Melhor Elenco em Série Dramática do Screen Actors Guild.

A quinta e última temporada de "Stranger Things" ainda não tem data de estreia definida, mas quem quiser pode ver e rever os outros anos, que estão disponíveis na Netflix.