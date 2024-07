Otávio Mesquita - Reprodução de vídeo

Publicado 16/07/2024 09:45 | Atualizado 16/07/2024 11:30

Rio - Otávio Mesquita, de 67 anos, foi o entrevistado desta segunda-feira (15) do programa "Roda Viva", da TV Cultura, e falou sobre sua trajetória profissional. Na atração, o apresentador do "Operação Mesquita", do SBT, recordou a época em que fez a cobertura do tradicional baile Gala Gay, no Scalla, Zona Sul do Rio, nos anos 1980.

"Ninguém queria fazer o programa 'Gala Gay' naquela época. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor raça ou credo. Eu não tinha nada contra os gays. Se eu estou onde estou, eu devo aos meus pais e a capacidade de eu ser uma pessoa simples, e por último, aos gays que levaram a minha carreira para cima. Eu não sou gay, mas eu adoro eles e respeito todos eles", disse Otávio.

Há 40 na televisão e passagens por emissoras como Record, Manchete, RedeTV! e Band, o apresentador opinou sobre mudanças na TV desde o seu início. "Com o tempo, a TV foi crescendo e mudando. A televisão está tendo uma mudança, uma mudança expansiva. As pessoas que estão acima de 40 anos ainda curtem TV, já para nossos filhos, a TV foi embora", afirma.



Revistas 'Sexy' e 'G Magazine'

Na atração, Otávio também recordou a sociedade na extinta revista "Sexy" e o período que esteve à frente da "G Maganize". "A 'Playboy' era um bussines muito grande, faturava muito. Soube que a 'Sexy' estava sendo vendida e, junto com um amigo, comprei. A revista foi um sucesso maravilhoso", lembrou.

"Fui para os Estados Unidos, estava em Nova Iorque, e aí de repente eu vi umas revistas ligadas aos gays, que também é um business né? Aí eu peguei a revista e vi lá os anunciantes, só gente grande, daí eu falei: 'Pô, dá pra levar para o Brasil'. Fizemos uma reunião e decidimos fazer. Lá nos Estados Unidos as pessoas não mostravam o pênis. Era uma coisa assim, sensual", disse.

O artista, então, explicou o motivo da sua saída do comando da publicação. "Aqui, acabaram mudando para colocar as pessoas nuas, que era um probleminha, né? Isso foi muito bem, muitos atores faziam isso, e aí eu percebi que isso poderia me dar algum problema. Eu recebi um convite para vender e acabei vendendo. Nada contra a revista, porque era uma revista voltada para os gays, que dava uma venda boa e era interessante. Foi um sucesso bacana mas, mesmo assim, saí pra não ter problema".

Briga do filho com Nego do Borel



Durante a atração, o veterano falou sobre a briga entre seu filho, Luiz Otavio Mesquita, e o cantor Nego do Borel. No fim de junho, um vídeo de Luiz dando um tapa no rosto do cantor viralizou nas redes sociais e internautas especularam que tudo se tratava de uma jogada de marketing. Recentemente, os dois confirmaram que vão se enfrentar no ringue em uma luta de boxe.

"Eu vi isso, mas não sei se isso foi armação... O Nego falou de mim. Meu filho é um cara sensível, é um cara correto. Nunca fez nenhuma bobagem. Já tive discussões também. Teu nervosismo sobe, enche sua cabeça e você perde um pouco a conexão da liberdade e da tranquilidade. Aconteceu isso, ele passou do limite e deu aquela confusão. O meu filho nunca brigou, é que nem eu", comentou.