Monica Iozzi participa do ’Portugal Show’ - Reprodução de vídeo

Monica Iozzi participa do ’Portugal Show’Reprodução de vídeo

Publicado 16/07/2024 07:40

Rio - Monica Iozzi, de 42 anos, contou uma história inusitada durante o programa "Portugal Show", do Globoplay e Multishow, na noite desta segunda-feira (15). A atriz e apresentadora disse que foi raptada quando era apenas um bebê durante uma viagem em família.

fotogaleria

"Minha família foi fazer aquela viagem para conhecer Foz do Iguaçu, ir lá no Paraguai comprar umas coisinhas falsificadas. Estávamos no Paraguai, eu tinha sete meses, aquelas galerias, uma senhora me viu e falou assim: 'que bonitinha, posso pegar?'. Minha avó estava conversando com ela, deixou ela me pegar. Foi uma questão de segundos. Minha mãe, que estava com a minha irmã, falou: 'Mãe, cadê a Mônica?'. A mulher sumiu comigo, desapareceu", contou.

"Minha mãe desmaiou, meu pai começou a gritar, chama a polícia. Meu pai viu que só tinha uma saída no lugar e ninguém tinha saído comigo. Enquanto chamava a polícia, ele começou por conta própria a pular os balcões de cada box e olhar no depósito. Na quinta loja, ele me achou. Estava no meio de um monte de caixa, dormindo, com outra mantinha já. Tinham trocado minha roupinha", recordou.