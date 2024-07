Fabio Assunção e Simone Spoladore interpretarão os pais de Luma (Agatha Moreira) em ’Mania de Você’ - Fábio Rocha / Manuella Mello / TV Globo

Fabio Assunção e Simone Spoladore interpretarão os pais de Luma (Agatha Moreira) em ’Mania de Você’Fábio Rocha / Manuella Mello / TV Globo

Publicado 16/07/2024 13:52

Rio - Fabio Assunção e Simone Spoladore farão uma participação especial em "Mania de Você", que substituirá "Renascer", na TV Globo. Os atores darão vida à Alfredo e Cecília, os verdadeiros pais de Luma (Agatha Moreira), e aparecerão no primeiro capítulo do folhetim de João Emanuel Carneiro, com previsão de estreia para setembro deste ano.

Na trama, Cecília surgirá grávida e prestes a dar à luz. Ela é esposa de Molina (Rodrigo Lombardi), mas mantém um relacionamento com Alfredo, seu verdadeiro amor. Em cenas emocionantes, Cecília passa mal e acaba morrendo no parto. Alfredo estará na maternidade.

"O Alfredo entra na novela para dar duas informações importantes que serão usadas ao longo da trama", adianta Fabio, que viveu o vilão Humberto em "Todas as Flores", escrita por João Emanuel e com direção artística de Carlos Araújo. "Os textos do João são sempre tramas imprevisíveis, tintas muito fortes, e o Carlinhos (Carlos Araújo) é um mestre, um diretor absurdamente experiente. Fiquei muito feliz com o convite", destaca o ator.

Afastada das novelas desde "Éramos Seis" (2019), também dirigida por Carlos Araújo, Simone fala sobre o retorno aos folhetins mesmo de maneira breve. "Minha participação foi bem rápida, mas deu para matar a saudade do Carlos. Gosto muito de trabalhar com ele", elogia a artista.