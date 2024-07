Ratinho comenta separação de Iza e Yuri Lima - Reprodução de vídeo

Ratinho comenta separação de Iza e Yuri LimaReprodução de vídeo

Publicado 16/07/2024 08:32

Rio - Ratinho, de 68 anos, falou sobre o término do relacionamento de Iza e Yuri Lima durante seu programa no SBT, na noite desta segunda-feira (15), e deu sua opinião sobre o caso. O apresentador defendeu o jogador do Mirassol e disse que ele não traiu a cantora, já que não transou com a suposta amante, somente trocou mensagens por celular com a mulher.

fotogaleria

"A suposta amante foi em um programa e falou que não teve nada. Que não teve relação com o cara. Ele não traiu ninguém...Mensagem não quer dizer nada. Não houve o coito, não houve a relação. Acho que se não aconteceu nenhuma pegação, não concluiu a traição. Foi só mensagem de celular", afirmou.

A declaração de Ratinho repercutiu nas redes sociais. "Esse senhor precisa aprender a calar a boca", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Macho defendendo macho, normal", comentou outro. "Se ele pegasse a esposa dele com as mesmas conversas com outro, será que a opinião seria a mesma?", quis saber uma terceira pessoa.

Alguns internautas também comentaram a possibilidade do apresentador estar brincando sobre o assunto. "Ele falando e rindo, ele dá essas opiniões só pra gerar Ibope", declarou um. "Isso é lamentável, mesmo se contém ironia ou mesmo que seja só por brincadeira. Aquela frase 'brincadeira de mau gosto' cai como uma luva. Depois ainda se perguntam porque artistas não pisam no SBT. Cada uma", opinou outro.

Entenda

À espera da primeira filha, Iza anunciou o fim do relacionamento com Yuri Lima , na última quarta-feira (10), e revelou que havia sido traída pelo jogador. De acordo com a artista, o atleta mantinha conversas com outra mulher. "Para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande", disse na ocasião.

Yuri também falou sobre a separação da cantora e comentou que estava "sem chão" com a situação. "Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes", afirmou ele em uma mensagem enviada ao jornalista Léo Dias.