Juliana Paes é protagonista da série Pedaço de Mim, da NetflixMarcos Serra Lima/Netflix

Publicado 17/07/2024 15:04

Rio - Estrelada por Juliana Paes e Vladimir Brichta, a série 'Pedaço de Mim' ocupa o primeiro lugar na lista de séries de língua não inglesa mais assistidas da Netflix no mundo. A informação foi divulgada no Instagram da plataforma de streaming, nesta terça-feira (16). Escrita por Angela Chaves, a produção com 17 episódios foi vista durante 78,5 milhões de horas entre 8 e 14 de julho e bomba em países como Argentina, Bolívia, Equador, México e Paraguai, além do Brasil.

Intérprete de Liana, Juliana Paes vibrou nos comentários da publicação. "Ah, que notícia linda". Outros atores da série também celebraram. "Que coisa linda", disse Paloma Duarte, que vive Silvia. "Bravo", afirmou João Vitti, que dá vida a Vicente. "Surreal. Fantástico", comemorou Felipe Abib, o Oscar.

Os internautas elogiaram a produção e parabenizaram os envolvidos. "Merecem muito! Trama e atores impecáveis", disse um. "Vale a pena assistir! Ótima série! Brasil voando!!!", afirmou outro. "Muito merecido!!! melhor série dos últimos tempos!", opinou uma terceira pessoa.

"Pedaço de Mim", lançada no último dia 5, narra todo drama e angústia da terapeuta ocupacional Liana que sonhava em ser mãe e, quando finalmente consegue realizar esse desejo, descobre que espera gêmeos de pais diferentes, um do seu marido, Tomás (Vladimir Brichta) e outro de um estupro que sofreu dentro da sua casa com um conhecido amigo da família, Oscar (Felipe Abib).