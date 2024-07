Pedro Cardoso opina sobre TV Globo: ’Está acabando’ - Reprodução de vídeo / X

Publicado 17/07/2024 10:52 | Atualizado 17/07/2024 10:55

Rio - O ator Pedro Cardoso opinou sobre o momento atual da TV Globo, nesta terça-feira (16), durante participação no programa "Sem Censura", da TV Brasil. O artista, que fez história na emissora ao dar vida ao personagem Agostinho Carrara, no seriado "A Grande Família" (2001 - 2014), deixou o canal em 2014.



Durante a conversa com a apresentadora Cissa Guimarães, o ator comentou sobre a influência dos Estados Unidos na cultura nacional. "A Rede Globo está acabando infelizmente, apesar de todos os problemas que a Rede Globo tem, eu acho muito ruim que a gente perca uma emissora como a Rede Globo e comece a viver debaixo de empresas estadunidenses, [como por exemplo a] Netflix e Fox", iniciou.

Em seguida, ele refletiu sobre a relevância. "Porque a Rede Globo tinha um vínculo com o Brasil, é uma empresa brasileira, os donos da Rede Globo vivem no Brasil, querem ganhar dinheiro aqui, é importante para eles o Brasil”, finalizou Pedro.



O comentário do artista repercutiu nas redes sociais e internautas reagiram. "Ele não mentiu. Entretenimento da Globo vai de 'arrasta' [declínio], escreveu uma usuária do X, antigo Twitter. "Acabando não está, porém o povo tem absorvido novos costumes faz tempo. E um desses novos costumes é o abandono as novelas que raramente tem sido destaque como antes", disse um seguidor. "Está precisando virar a página da demissão. Essa visão de aniquilação da TV aberta não é uma realidade imediata", discordou outra pessoa.