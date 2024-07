Tony Ramos e Irene Ravache contracenam em Sob Pressão - Reprodução de vídeo / TV Globo

Tony Ramos e Irene Ravache contracenam em Sob PressãoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/07/2024 11:22 | Atualizado 17/07/2024 11:23

Rio - Tony Ramos e Irene Ravache participaram do penúltimo episódio de "Sob Pressão", exibido na noite desta terça-feira (15), na TV Globo, e comoveram os internautas. Os atores protagonizaram cenas emocionantes, como os personagens Arlindo e Dalva, e receberam inúmeros elogios dos internautas.

Na trama, o casal de idosos chegou de ambulância ao hospital, no dia em que completariam 50 anos de casados. Dalva, então, foi diagnosticada com um quadro de insuficiência cardíaca e o marido se preocupou com a possibilidade de perder a amada, que sonhava em promover uma festa de bodas de ouro para celebrar o amor dos dois. No entanto, a equipe do hospital deu um jeitinho de realizar o sonho da paciente.

O quarto de Dalva foi todo decorado para a ocasião especial. Arlindo levou flores para a amada e a convidou para dançar. Enquanto eram embalados pela canção "Eu sei que vou te amar", os dois trocaram declarações. Após a celebração, Dalva comentou:"Foi uma noite maravilhosa, como a nossa vida. Foi boa". Arlindo destacou: "Se eu pudesse, viveria tudo de novo". Momentos depois, ela morre.

Além de elogiarem as cenas, os internautas exaltaram o talento de Irene e Tony. "A química do Tony Ramos e da Irene Ravache é uma coisa linda de se ver", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Tony Ramos e Irene Ravache gigantes", opinou outro. "O Tony Ramos é um dos, se não o maior ator que temos no Brasil. E a Irene Ravache nem se fala… Não existe cena sem emoção para esses dois e os dois juntos, então", declarou uma terceira pessoa.

"Foi uma noite maravilhosa. Como a nossa vida. Foi boa, não foi?"

"Se eu pudesse, viveria tudo de novo."

"Meu marido...estou cansada."

"Então descansa ,meu amor."



Tony Ramos e Irene Ravache na cena mais linda da ultima temporada. QUE CENA! #SobPressão pic.twitter.com/0wLvszv0N7 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 17, 2024

A arte é das coisas mais sublimes que existe, o quanto sou grata a cada amostra sua que me deixa emocionada e viva!



Irene Ravache e Tony Ramos

#SobPressaopic.twitter.com/m4efqnGBmA — quira (@misnostalgcs) July 17, 2024