Renato Aragão participa do ’Domingão com Huck’Ellen Soares / TV Globo

Publicado 19/07/2024 13:52 | Atualizado 19/07/2024 13:53

Rio - Renato Aragão, o eterno Didi Mocó de "Os Trapalhões", vai marcar presença no "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (22). O comediante participará do quadro 'Linha do Tempo', que homenageia grandes nomes da TV, e relembra momentos marcantes de sua carreira.

fotogaleria

Renato assistirá a sua trajetória, desde a infância em Sobral, no Ceará, até os últimos trabalhos na Globo. O contrato do humorista com a vênus platinada chegou ao fim em 2020 , após 44 anos.

A nova temporada do "Pequenos Gênios" também promete encantar os telespectadores. Luciano Huck receberá crianças com altas habilidades e enfrentarão desafios pra lá de surpreendentes no quadro, que celebra o conhecimento e a educação.