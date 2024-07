Alexandre Pires e Só Pra Contrariar no 'Altas Horas' - Bob Paulino / TV Globo / Divulgação

Publicado 21/07/2024 10:02

Rio - Alexandre Pires, vocalista do "Só Pra Contrariar", revelou a origem do nome do grupo de pagode. Em entrevista ao programa "Altas Horas", da TV Globo, o músico explicou que a inspiração veio de um samba clássico do Fundo de Quintal.

"Na verdade, foi o primeiro samba que eu aprendi, mais ou menos, a tocar no cavaquinho. Quando começamos em 1989, nós tínhamos 10 músicas, sendo que oito eram 'Só pra contrariar', porque a gente repetiu umas oito vezes. A gente, numa brincadeira, falou: 'poxa, o nome do grupo é Só Pra Contrariar'. E, de tanto tocar, é que começou tudo isso", disse Alexandre.

"O legado começou com Fundo de Quintal [...], depois temos a geração seguinte com o 'Só Pra Contrariar' que quebrou barreiras [...]. Tinha um tabu que os rádios tocavam muita música internacional, e eles [SPC] junto com Raça Negra, Katinguelê e outros grupos, começaram a tocar nas rádios', acrescentou Leandro Sapucahy, músico e produtor que integrou o time de convidados de Serginho Groisman.

"Só Pra Contrariar" foi homenageado no programa deste sábado (20), dedicado ao pagode. Diogo Nogueira, que também esteve presente, contou que o SPC teve grande influência em sua carreira: "Minha adolescência toda ouvi o Só Pra Contrariar. Foi um grupo que marcou a nossa época de forma gigantesca, e marcou todo o Brasil [...].

Além de Diogo Nogueira, participaram do "Altas Horas" a dupla sertaneja Guilherme & Benuto, Fafá de Belém, Fat Family, Leandro Sapucahy, Xande de Pilares e Orquestra Sinfônica Heliópolis.