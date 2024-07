Fátima Bernardes aproveitou a estadia em Paris para jantar com os filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2024 20:06

Rio - Em Paris para os Jogos Olímpicos, Fátima Bernardes compartilhou nas redes sociais que depois de muito tempo conseguiu reunir os três filhos para jantar. Nesta quarta-feira (24), a jornalista usou o Instagram para contar que não juntava o trio desde o Natal.

fotogaleria

"Depois de um dia de muito trabalho, pausa pra reunir meus três filhos e amigos pra jantar. Desde o Natal que eu não conseguia estar com meu trio juntinho. Bom demais. Estava morrendo de saudade", escreveu ela na legenda da publicação em que posava ao lado dos trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura, de 26 anos, e seus respectivos parceiros.

Nos comentários, os internautas ficaram felizes pela reunião dos filhos de Fátima Bernardes, frutos do relacionamento com William Bonner. "Imagino! Muito bom estar com os filhos. Dá vontade de pedir para o tempo parar e a terra parar de girar...aproveita!", escreveu um perfil. "Seu coração deve estar transbordando amor, Fatinha", disse um segundo. "Imagino sua felicidade! Beijos pra eles! E pra toda a galera aí!", enviou a jornalista Isabela Scalabrini.