Thiago Nigro e Maíra Cardi Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2024 16:29

Rio - Maíra Cardi contou nas redes sociais, nesta terça-feira (23), que comprou um escritório no mesmo prédio comercial do seu marido, Thiago Nigro, conhecido como o "Primo Rico". A influenciadora disse que adquiriu o imóvel para se manter sempre perto e 'vigiá-lo' durante o período de expediente.



"Tô pegando o elevador para ir aonde? Lá no andar do Deuso [marido]. Eu peguei um escritório no mesmo prédio dele, porque é sensacional", disse ela. "Porque eu vou dar um check toda hora, mulherada, para ver o que está fazendo, com quem tá conversando, se tem muita intimidade, se não tem", brincou.



Maíra Cardi afirmou que, caso se incomode com alguma mulher no ambiente, ela mesma demitirá a funcionária. "Se eu achar que tem intimidade demais, eu vou bater lá. Ou você bota outras pessoas, ou essa mulher vai ser mandada embora".