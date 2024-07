Luan Santana celebra paternidade e faz carinho na barriga de Jade Magalhães - Reprodução

Publicado 24/07/2024 21:50 | Atualizado 25/07/2024 04:43

Rio - Luan Santana publicou um vídeo ao lado de Jade Magalhães, que espera o primeiro filho do casal , nesta quarta-feira (24), para celebrar o momento pessoal que vive. Nas imagens, o cantor aparece fazendo carinho na barriga da amada e dando beijos nela. Na postagem feita no Instagram, o sertanejo ainda agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido de amigos e fãs.

"Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês. Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei. Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai", disse.

Em seguida, Luan complementou: "Vocês que me viram como meteoro da paixão, agora me veem como pai. que doidera. Obrigado a todo mundo que enviou mensagens lindas e energias poderosas. Que Deus abençoe nosso bebê".

Nos comentários da publicação, o casal recebeu o carinho de famosos e anônimos. "O mais sentimento do mundo! Te amo irmão! Tio Lu já ama (risos)", afirmou Luan Pereira. "Você vai ser um pai incrível. Que Deus abençoe muito esse bebê e pode ter certeza que ele será muito amado! Parabéns Luan e Jade", ressaltou uma seguidora. "Que orgulho de você, Luanzinho! Eu vivi todas as suas fases, te vi crescer e agora te vejo sendo pai... é literalmente um sonho estar aqui", pontuou uma fã.

Confira: