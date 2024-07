À espera do primeiro filho, Graciele Lacerda compartilha ensaio fotográfico - Reprodução

À espera do primeiro filho, Graciele Lacerda compartilha ensaio fotográficoReprodução

Publicado 24/07/2024 19:29

Rio - À espera de seu primeiro filho com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda publicou uma série de cliques, nesta quarta-feira (24), de um ensaio fotográfico que realizou na fazenda do artista. Em seu Instagram, a influenciadora posou com um vestido branco e recebeu vários elogios.

fotogaleria

"Alguns registros aqui na fazenda", escreveu na legenda da publicação. "Vem um lindo bebê nesse mundo. Olha essa mãe, gente", disse uma seguidora. "Esse baby vai amar esse contato com a natureza! É muito amor envolvido", afirmou outra. "Você está radiante", ressaltou uma internauta.

Confira:

Na terça-feira (23), Graciele falou sobre os planos de casamento com Zezé Di Camargo . "Então, meus amores, eu estava preparando o casamento. Eu cheguei fazer em janeiro reunião, até postei aqui, cheguei a falar, já vieram algumas coisas, mas ai quando eu fiz o procedimento e graças a Deus deu positivo, esse evento, o casamento, vai ficar para depois", disse.

Em seguida, a influenciadora explicou o motivo do adiamento. "Eu não quero casar gravidinha e aí, agora, a gente vai esperar porque primeiro, eu acho lindo quando um casal casa e seu próprio filho entra com as alianças, então, a gente vai esperar para chegar esse momento e ter essa benção de ver ele ou ela levando as alianças", afirmou.