Grávida, Graciele Lacerda fala sobre planos de casamento com Zezé Di Camargo - Reprodução

Grávida, Graciele Lacerda fala sobre planos de casamento com Zezé Di CamargoReprodução

Publicado 23/07/2024 22:47

Rio - Graciele Lacerda abriu uma caixinha de perguntas, nesta terça-feira (23), e aproveitou para tirar algumas dúvidas dos seguidores. Em seu story do Instagram, a influenciadora, que está à espera de seu primeiro filho com Zezé Di Camargo , revelou que os planos para se casar com o cantor foram adiados e pontuou os motivos da decisão.

fotogaleria

"Então, meus amores, eu estava preparando o casamento. Eu cheguei fazer em janeiro reunião, até postei aqui, cheguei a falar, já vieram algumas coisas, mas ai quando eu fiz o procedimento e graças a Deus deu positivo, esse evento, o casamento, vai ficar para depois", disse.

Em seguida, Graciele explicou o motivo do adiamento. "Eu não quero casar gravidinha e aí, agora, a gente vai esperar porque primeiro, eu acho lindo quando um casal casa e seu próprio filho entra com as alianças, então, a gente vai esperar para chegar esse momento e ter essa benção de ver ele ou ela levando as alianças", afirmou.