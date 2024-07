Taís Araujo abre álbum de fotos de viagem ao lado da família - Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 19:31

Rio - Taís Araujo abriu o álbum de fotos da viagem que fez ao lado da família para a Amazônia. A atriz, que teve a companhia do marido, Lázaro Ramos, e dos dois filhos, Maria Antônia e João Vicente, disse que aproveitou as férias escolares para passear com as crianças.

"Aproveitei as férias escolares e programei passeios educativos em família inteira!", iniciou ela na legenda da publicação que reunia alguns cliques da aventura, incluindo passeios de barco, tacacá e caipirinha. "Primeiro foram os percursos pelo RJ e agora estamos passando uns dias pelas Amazônias (no plural mesmo pois são muitas em uma só) e que lugares incríveis!", seguiu.

Com os passeios, Taís contou que pôde aprender um pouco mais sobre a região. A atriz ficou ainda mais encantada pelo lugar e disse que criou memórias preciosas com os filhos. "Todos os dias aprendemos algo e desautomatizamos esse nosso olhar de satélite sobre a região. Ver de dentro as dores e delícias desse lugar, tem me possibilitado criar memórias importantes com meus filhos e sobretudo, me deixou mais conectada com esse grande e rico mosaico que é o pulmão do meu país", escreveu.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com os cliques e não economizaram nos elogios direcionados à família. "Região norte é um espetáculo", disse um perfil. "Que incrível! Acabei de voltar das Amazônias! Outro passeio obrigatório pra todo brasileiro", escreveu outro. "Família mais linda", elogiou a atriz Alice Braga.