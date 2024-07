Reynaldo Gianecchini - Reprodução / Instagram

23/07/2024

Rio - Reynaldo Gianecchini participou do podcast "Selfie Service" e falou sobre as especulações em torno de seu antigo casamento com Marília Gabriela. O ator afirmou que sua relação era "hétero de verdade".



"Eu vivi um casamento hétero de verdade, a minha sexualidade é fluída, sim, eu não aceito e não admito ninguém falar ou contar sobre a sexualidade. A minha sexualidade conto eu, se quiser, e nem quero mais contar", disse.



"Sexualidade passa por muitas coisas, passa pela questão de afeto, é contraditória, demora a se entender, e as pessoas perdem muito tempo querendo falar da sexualidade do outro", completou.



"Você não reescreve a sexualidade de ninguém, você não sabe o que se passa na vida das pessoas. As pessoas ficaram falando a vida inteira sobre a minha sexualidade. Antes era porque eu não saía do armário. Agora, eu saí do armário. [Falam] 'usufruiu da vida de hétero e agora tá querendo lacrar'", pontou.