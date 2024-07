Sthefany Brito mostra ultrassom do filho e brinca: Bochecha? Só temos - Reprodução

Publicado 23/07/2024 19:06

Rio - Sthefany Brito compartilhou, nesta terça-feira (23), a ultrassom do segundo filho, Vicenzo, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovsky. Em seu story do Instagram, a atriz, que também é mãe de Enrico, de três anos, não escondeu o encanto com o tamanho da bochecha do caçula e falou sobre a animação com a chegada do pequeno.

"Gente, vocês viram que o negócio aqui não é brincadeira não, né? Bochecha? Opa! Só temos! (risos). É isso que me aguarda. Imagina a fome desse garoto quando ele sair? Porque tem que manter as bochechas, né? Sério, nem sei", brincou.

Stefhany relembrou ainda a ultra do filho mais velho, Enrico. "Olha, o Rico era muito bochechudo. Na ultra a gente já via que era muito bochechudo e ele nasceu bochechudo, mas Vicenzo, está superando as expectativas. Está conseguindo ser mais bochechudo que o irmão. Ai, gente. Que coisa mais gostosa desse planeta terra", disse.

A atriz então deu atualizações do pequeno. "Está tudo bem, graças a Deus. A gente está com 32 semanas, agora começa a se ver mais, fazer mais ultras. Fico tão boba!", afirmou.