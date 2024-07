Hana Khalil mostra antes e depois do corpo após mudança de alimentação - Reprodução / Instagram

Hana Khalil mostra antes e depois do corpo após mudança de alimentaçãoReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 19:01

Rio - Hana Khalil, de 28 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (23), um antes e depois de seu corpo após ter mudado de alimentação e focado em exercícios físicos. Nas fotos, usando biquíni, a influenciadora mostrou, além de ter emagrecido, estar mais musculosa do que antes da mudança de estilo de vida.

Neste mês, a ex-BBB anunciou que não é mais vegana e detalhou dificuldades que a fizeram abrir mão do veganismo após nove anos, como deficiência de vitamina B12 e ferro, além de ter intolerância a leguminosas, alimentos como feijão, lentilha e outros grãos, que são fontes desses nutrientes e de proteínas.

Alguns internautas criticaram a escolha de mudança de alimentação e a postagem: "'Parei de ser vegana pelo intestino' Aham. Confia". "Por aqui ficamos assustadas de ver um post desses vindo dela", disse outra. "Até onde vai a cultura da magreza, né?", reclamou mais uma.

Outros seguidores, por outro lado, apoiaram a influenciadora. "Por mais justificativas que existam (e eu as entendo), não consigo concordar com esse hate com 'antes e depois', que ao meu ver é de total direito da pessoa que mudou qualquer parte em si, postar/mostrar", refletiu uma. E outra concordou: "Fiquei super motivada! A mulherada falando que se sentiram incomodadas, terapia meninas! Ela já era maravilhosa e está mais maravilhosa ainda, então se vocês não conseguem se alegrar pela conquista da outra, me desculpem, mas é fazer uma auto análise, por que isso está me incomodando?".

Hana comemorou o progresso físico com a consultoria que monta seus treinos: "Meu Deus, que dose de motivação logo cedo! Obrigada por ter me ensinado mais que musculação, respiração, e a diferença entre bulking e cutting, mas me mostrado que existe uma conexão entre o corpo e a mente, que disciplina NÃO TEM PARTE RUIM e é você saber que se você não fizer por si mesmo, ninguém vai fazer. Se eu fosse ouvir o externo, eu não teria colecionado os melhores e mais fortes hábitos que eu já tive. E ficar forte é bom pra caraca!", comentou.