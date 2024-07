Grávida, Duda Reis mostra barriguinha - Reprodução / Instagram

Grávida, Duda Reis mostra barriguinhaReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 22:11

Rio - Duda Reis, de 23 anos, compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira (23), registros em que apareceu com barriguinha de grávida à mostra. Vestindo um cropped preto soltinho, a influenciadora foi fazer um check-up em uma clínica, em São Paulo.

"Como é maravilhoso ser acompanhada pelos melhores profissionais e receber feedbacks tão positivos!", contou a atriz. Ela também destacou que, durante a consulta, alinhou todas as estratégias para "a mamãe".

Duda anunciou a gravidez , que é sua primeira, no início de julho, em que compartilhou um vídeo do momento da descoberta. O bebê é fruto do relacionamento com o cabeleireiro Du Nunes, de 32 anos, com quem se casou em novembro de 2023, em uma cerimônia reservada.