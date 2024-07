Gabriela Versiani mostra momento fofo com filho de Murilo Huff - Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2024 17:22

Rio - A influenciadora Gabriela Versiani, de 25 anos, encantou seus seguidores e o namorado, o cantor Murilo Huff, de 28, ao postar um vídeo com Leo, de 4, filho do artista com Marília Mendonça, que faleceu em 2021 vítima de um trágico acidente aéreo.

"Viemos mostrar nosso look julino para vocês, galera", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, Murílio Deixou uma mensagem especial: "Amo vocês." "Viemos mostrar nosso look julino para vocês, galera", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, Murílio Deixou uma mensagem especial: "Amo vocês."





Em junho deste ano, o Internautas elogiaram a boa relação do pequeno com a influenciadora. "Obrigada Gabi, por amar e cuidar do Léo com tanto carinho", disse uma fã. "Se a mamãe dele pudesse ver essa cena, provavelmente ela ficaria super feliz", falou mais uma. "Ela cuida tão bem dele", enalteceu outra. "Que bom o pai encontrou uma pessoa do bem para cuidar dessa criança! Nosso pinguinho de amor que ficou da nossa Rainha da Sofrência", declarou a usuáriaEm junho deste ano, o casal completou 1 ano juntos . Nas redes sociais, os pombinhos trocaram declarações de amor.

