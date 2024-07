Zé Vaqueiro surpreende fãs com atitude solidária durante show - Reprodução / Instagram

Publicado 24/07/2024 15:16

Rio - Zé Vaqueiro emocionou o público durante um show realizado em Buriti Lopes, no Piauí, na noite desta terça-feira (23). O cantor chamou duas crianças que estavam no local e surpreendeu com um gesto de solidariedade.



Os jovens vendiam bombons para ajudar no custo da cirurgia do irmão. Assim que soube da situação, Zé se dispôs a ajudá-los. Além de comprar todos os produtos das crianças, o cantor informou que pagará o procedimento cirúrgico para a família.



"Está paga a cirurgia. Pega o pix da mãe dele, por favor", pediu Zé Vaqueiro à sua produção. "Posso ficar com o bombom, né?", pediu o artista, que distribuiu os chocolates para a plateia.

Confira: