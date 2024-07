Lumena usa megafone para ironizar prisão de Nego Di - Reprodução / Instagram

Lumena usa megafone para ironizar prisão de Nego DiReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2024 14:09

Rio - Lumena Aleluia protagonizou mais um momento de zoação com Nego Di. Nesta quarta-feira (24), a ex-"BBB" compartilhou o momento em que foi até a porta de uma penitenciária com um megafone para ironizar a prisão do ex-companheiro de reality show.

"Alô, Nego Di! Tá na prova de resistência, né, pai?", iniciou ela, no vídeo compartilhado no Instagram, falando no megafone. "Mas eu vim te ajudar. Aqui, ó: camisinha extra large para você, lubrificante dos melhores, meu pivete", seguiu.

"Venha cá, Nego Di, que história é essa de R$ 100, Nego Di? R$ 100 reais não dá para desentupir uma pia, quanto mais ajudar o povo na enchente [do Rio Grande do Sul], Nego Di. O gerente do tigrinho me ligou e falou: 'mãe, converse com ele porque tá demais", brincou ela.

Em seguida, ela ironizou uma possível conversa entre os dois em que ele havia expressado a vontade de retornar para a televisão. "Você me falou que queria voltar para Globo, mas precisava ser pela reportagem do 'Fantástico', Nego Di? Você me mandou mensagem, falou: 'quero voltar para a televisão', mas precisava ser pelo Datena? Ressignifique sua jornada, meu pivete", finalizou ela.