Nego Di - Foto: Reprodução

Publicado 14/07/2024 12:06 | Atualizado 14/07/2024 12:25

Santa Catarina - O influenciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, foi preso pela Polícia Civil por suspeita de estelionato, neste domingo, 14, em Florianópolis. Na última sexta, 12, ele havia sido alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul por lavagem de dinheiro.

A Justiça gaúcha decretou a prisão. Ele deve ser transferido para o RS ainda neste domingo. A informação foi divulgada pelo portal G1.

O humorista é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual da qual é proprietário – mas os produtos nunca foram entregues.

A investigação da Polícia Civil indica que a movimentação financeira em contas bancárias ligadas a ele na época, em 2022, passa de R$ 5 milhões.

Além de Nego Di, Anderson Bonetti, sócio do influenciador, também teve mandado de prisão preventiva emitida pela Justiça. Ele foi preso na Paraíba em 25 de fevereiro de 2023, mas solto dias depois.

A loja virtual do humorista, "Tadizuera", operou entre 18 de março e 26 de julho de 2022, momento em que a Justiça determinou que ela fosse retirada do ar. Nego Di fazia a divulgação em seus perfis nas redes sociais dos produtos à venda, como aparelhos de ar-condicionado e televisores, muitos deles com preços abaixo do de mercado – uma televisão de 65 polegadas, por exemplo, era vendida a R$ 2,1 mil.



De acordo com as investigações, boa parte dos seguidores, que hoje passam de 10 milhões, comprou os produtos, mas nunca os recebeu. À polícia aponta que não havia estoque, e que o influenciador enganou os clientes prometendo que as entregas seriam feitas, apesar de saber que não seriam. Ainda assim, movimentou dinheiro que entrava nas contas bancárias da empresa.

A corporação revela que tentou por diversas vezes intimar Nego Di para prestar esclarecimentos, mas o humorista nunca foi encontrado.



As autoridades policiais estimam que o prejuízo dos 370 clientes lesados seja superior a R$ 330 mil, mas como as movimentações bancárias são milionárias, a suspeita é de que o número de vítimas do esquema seja maior, só que essas pessoas não procuraram a polícia para representar criminalmente contra o influencer.

Lavagem de dinheiro

De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP), com prêmios atraentes, como dinheiro instantâneo via PIX, celulares, videogames e até carros, Nego Di encontrou em sorteios virtuais uma forma de engajar o público e ganhar dinheiro. A ação resultou em um esquema que configura lavagem de dinheiro.

Em uma das promoções, o influenciador gaúcho anunciou prêmios atrativos e impossíveis de serem recusados.



"Seguinte, internautas: 30 mil no Pix, mais um iPhone 15 + 1 PlayStation 5 por apenas 15 centavos, e já foi 50%. E o que mais tem pra quem tá achando tendo pouco? É mil na hora no Pix, pai. Compra rápido, porque isso aí já tá assim, ó, se encaminhando para a finaleira. Resultado pela loteria federal e sem trampa vai tudo f*...", comunica.



As promoções também envolveram a oferta de uma Porsche, anunciada da seguinte forma pelo influenciador: "A Porsche pode ser tua por apenas 0,99 centavos. Vai levar essa pra casa com 10 bilhetes premiados valendo 10 mil cada".



O que parecia ser uma oportunidade de prêmios acessíveis se transformou em uma investigação. Em janeiro, ao promover o sorteio de um carro de luxo blindado, Nego Di chamou a atenção do MP.

Na última sexta, 12, ele foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul por lavagem de dinheiro. A mulher do humorista, Gabriela Sousa, foi presa em flagrante, mas pagou fiança de R$ 14 mil e foi liberada.

A defesa de Nego Di e Gabriela, representada pelos advogados Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula, afirmou em nota que ainda não teve acesso aos autos do inquérito. No entando, destacaram que "a inocência dos investigados será provada em momento oportuno", presumindo que a dupla não é culpada pelos supostos crimes.

Já o promotor de Justiça Flávio Duarte, responsável pela investigação, informou que Gabriela Sousa teria sido presa em flagrante. Além dela, dois veículos de luxo e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, foram apreendidos. O objetivo da operação é também recolher documentos, celulares e mídias sociais para determinar a extensão dos possíveis crimes. A Justiça já ordenou o bloqueio de bens e valores do casal e de terceiros relacionados ao caso.

Nego Di

Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, é um comediante que ganhou fama ao participar do Big Brother Brasil em 2021 como integrante do grupo Camarote. Após o reality show, ele passou a promover rifas nas redes sociais.

Além das atuais acusações, Nego Di já enfrentou sanções por divulgar fake news, tendo sido obrigado a apagar publicações falsas sobre enchentes e sendo proibido de repetir as afirmações sob pena de multa.