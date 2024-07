Natural de Feijó, Romildo iniciou a carreira política como prefeito da cidade - Divulgação

Publicado 14/07/2024 14:49

O ex-governador do Acre, Romildo Magalhães da Silva, morreu na madrugada deste domingo, 14, aos 78 anos, em Rio Branco, em decorrência de complicações da diabetes.

Natural de Feijó, Romildo iniciou a carreira política como prefeito da cidade, onde exerceu dois mandatos, e depois tornou-se deputado estadual, vice-governador e governador do Estado. Assumiu o governo em 1992 após o assassinato de Edmundo Pinto, do qual era vice.

Em nota, o governo do Estado do Acre manifestou pesar e condolências aos parentes e amigos e decretou luto oficial de três dias.

O velório está sendo realizado no Palácio Rio Branco, sede do governo do estado, e o sepultamento será realizado nesta tarde, no Cemitério São João Batista, com horário ainda a ser definido pela família.

"Que Deus possa fortalecer os corações de seus familiares e amigos diante de tamanha dor e tristeza, dando-lhes a certeza de que ela agora habita em plenitude de alegria nos braços de Deus", diz o governador do estado do Acre, Gladson Cameli.