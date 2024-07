Condutora do Audi confessou ter ingerido bebidas alcoólicas - Divulgação/TV Globo

Publicado 14/07/2024 13:26

Uma motorista de Audi perdeu o controle e bateu em alta velocidade contra um muro e depois contra um carro parado em semáforo na Avenida dos Autonomistas, em Osasco, gerando uma série de colisões entre outros quatro veículos. Acidente ocorreu na noite deste sábado, 13, por volta das 23h30.

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, a condutora doAudi, em alta velocidade, não parou ou desacelerou em um semáforo, que estava vermelho, e acabou colidindo com veículo que estava parado. O ocorrido foi no cruzamento da Avenida dos Autonomistas com a Rua Primitiva Vianco.

A força do impacto foi tão grande que todos os cinco carros atingidos foram danificados. O velocímetro do Audi travou após a batida marcando mais de 120 km/h, indicando que o carro estava em alta velocidade.

Série de colisões causadas por motorista de Audi em alta velocidade Divulgação/TV Globo

A motorista e sua passageira foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a agora se encontram no Pronto-Socorro Antônio Gigli. Outras duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Osasco. Estado de saúde dos envolvidos ainda não foram revelados.



A reportagem O DIA apurou com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) que a condutora, uma mulher de 28 anos, confessou ter ingerido bebidas alcoólicas. ''A autoridade policial encaminhou a mulher ao IML para realizar o exame clínico de embriaguez, que está sob análise. Foi requisitada perícia ao local. O caso foi registrado como colisão, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 5º DP de Osasco.''